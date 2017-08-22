Google презентовала восьмую версию Android - ВИДЕО

2017-08-22 10:40 | www.oxu.az | 3

Компания Google представила восьмую версию операционной системы Android, передает Oxu.Az со ссылкой на блог компании.

«Операционная система Android Oreo vf будет работать в два раза быстрее и сможет лимитировать фоновую активность», - сообщает компания Google в своем блоге.

Также система содержит новые смайлы и сможет использовать в себе сохраненные в Google Chrome пароли.

Среди нововведений также индикатор непрочитанных сообщений, который будет появляться на иконах приложений.

Н.О.