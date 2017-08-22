Вертолет МЧС Азербайджана принимает участие в тушении лесных пожаров в Грузии - ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 10:50 | www.apa.az | 3

Сегодня с 06:30 оснащенный специальным оборудованием вертолет авиаотряда МЧС Азербайджана «Ка-32А» начал осуществлять разведывательные полеты в регионе Самцхе-Джавахетия Грузии.

Об этом АПА сообщили в МЧС Азербайджана.

С 06:40 вертолет присоединился к операции по тушению пожаров.

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10:25

Процесс тушения лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке вертолетами Грузии возобновлен.

Как сообщает местное бюро АПА, в процессе принимают участие два вертолета МЧС Грузии и один вертолет МЧС Азербайджана.

Ожидается, что с сегодняшнего дня в процессе тушения пожаров также примут участие два вертолета Турции.

В созданном в связи с пожарами специальном штабе сообщили, что необходимости в эвакуации населения, проживающего вблизи зоны стихийного бедствия, нет.

Лесные пожары в Грузии начались со второй половины дня 20 августа. Ветер препятствует тушению огня. В тушении пожара принимают участие 250 пожарных.

Отметим, вчера распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.