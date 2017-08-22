Штаб: Установлено, что найденный в Каспии труп – это тело одного из пропавших нефтяников

2017-08-22 11:08 | www.apa.az | 3

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.



Как сообщили АПА в штабе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 18 августа в 18:10 на острове Даш-Зиря было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позже было установлено, что им является товарный оператор нефтегазодобывающего участка № 1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Асадов Самир Атабала оглу (4 января 1979 г.р.).



Тело покойного будет передано членам его семьи.