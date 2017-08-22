Среди детей распространился вирус
2017-08-22 10:51 | www.oxu.az | 3
В последние дни в Азербайджане среди детей распространились такие симптомы, как тошнота и рвота.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, об этом заявил главный инфекционист республики Джалал Исаев.
По его словам, еще 3-4 месяца назад среди детей распространились ротавирусы:
«В летние месяцы имеется риск распространения энтеровирусов и ротавирусов. Они не представляют опасности для жизни детей. Это легкие инфекции, при которых у ребенка наблюдается температура или другие симптомы, которые проходят без лечения».
Дж.Исаев отметил, что в настоящее время в Азербайджане нет угрозы эпидемии.