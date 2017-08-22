В Товузе мужчина переломал руки и ноги родственнице
2017-08-22 10:54 | www.oxu.az | 3
Житель Товузского района жестоко избил жену своего дяди.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Алакол.
Жительница села Севда Рустамова 1971 г.р. на почве семейного конфликта была избита сыном своего деверя и получила тяжелые телесные повреждения. При помощи близких она была доставлена в больницу.
Как сообщили в больнице, у женщины сломаны обе ноги и правая рука:
«Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и без сознания. Женщина получила повреждения в области живота и лица. После оказания ей первой медицинской помощи врачами, она была доставлена в отделение травматологии, ее состояние оценивается как тяжелое».
По факту ведется расследование.