В Товузе мужчина переломал руки и ноги родственнице

2017-08-22 10:54 | www.oxu.az | 3

Житель Товузского района жестоко избил жену своего дяди.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Алакол.

Жительница села Севда Рустамова 1971 г.р. на почве семейного конфликта была избита сыном своего деверя и получила тяжелые телесные повреждения. При помощи близких она была доставлена в больницу.

Как сообщили в больнице, у женщины сломаны обе ноги и правая рука:

«Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и без сознания. Женщина получила повреждения в области живота и лица. После оказания ей первой медицинской помощи врачами, она была доставлена в отделение травматологии, ее состояние оценивается как тяжелое».

По факту ведется расследование.

Э.А.

