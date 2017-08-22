Обнаружено тело последнего из пропавших во время аварии на Каспии нефтяников

2017-08-22 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Тело, обнаруженное 18 августа в районе острова Даш Зиря в Каспийском море, принадлежит товарному оператору Управления по добыче нефти и газа имени Н. Нариманова ПО "Азнефть" Самиру Атабала оглу Асадову 1979 года рождения, сообщили Trend во вторник в поисково-спасательном штабе.

Сегодня тело Асадова будет передано его семье.

В результате произошедшей 5 декабря 2016 года аварии на нефтесборном пункте №3 Управления по добыче нефти и газа имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" без вести пропали 10 человек. Авария произошла из-за сильного ветра, скорость которого достигала 41 метра в секунду. В результате порывов ветра в море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров. Вместе с частью эстакады в море унесло прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. Без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек, находившихся в будке.

Таким образом, в результате поисково-спасательной операции обнаружены тела всех 10 нефтяников, пропавших в результате аварии.

(Автор: Максим Цурков)