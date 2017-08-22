Министр обороны США Мэттис заявил, что дни ИГ сочтены

2017-08-22 11:18 | www.apa.az | 3

Дни террористической организации «Исламское государство» (ИГ) сочтены, однако пока рано говорить о ее разгроме.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс», об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Как вы видите, ИГ оказался зажат между силами противника. Так что дни ИГ определенно сочтены, однако с ним еще не покончено и не будет покончено в ближайшее время», - цитирует агентство слова главы Пентагона, сказанные в ходе его необъявленного визита в Багдад.

По словам Мэттиса, на данный момент боевики находятся на своем «последнем рубеже». Он также полагает, что высшее военное руководство должно «молча делать свою работу», избегая прогнозов касательно возможного исхода битвы.

«Нет смысла предсказывать то, что по сути своей непредсказуемо», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с ИГ.

Отметим, власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года. Операция в городе Талль-Афар началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.