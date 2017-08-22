Поджог назвали причиной пожара в Ростове-на-Дону

2017-08-22 11:18 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Панов заявил, что основная причина пожара - занесение постороннего источника зажигания.

По его словам, горение началось на свалке за домом в переулке Чувашский, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

Отметим, пожар возник в понедельник, 21 августа, в жилом доме №33 по улице Нижегородской, позднее он перекинулся на несколько соседних строений. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы восемь человек.

Из-за произошедшего на территории всей Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации.