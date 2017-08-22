На Марсе заметили снежные бури

2017-08-22 11:04 | www.oxu.az | 5

Французские и америк.ансюкие геофизики допустили существование на Марсе снежных бурь.

Как передает Oxu.Az, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает Nature News.

Снег, согласно работе ученых, образуется после заката Солнца, из облаков, расположенных на высоте 10-20 километров. После прекращения доступа света температура внутри них понижается в среднем на четыре градуса, в результате чего атмосферные образования, опускаясь вниз, смешиваются с восходящими более теплыми атмосферными потоками.

Примерно в два часа ночи (по местному времени) скорость ветра на Марсе может достигать десяти метров в секунду, потоки несут с собой частицы водяного льда. Согласно оценкам ученых, замороженным частицам требуется всего от пяти до десяти минут, чтобы упасть на высоту один-два километра. Именно такая высокая скорость перемещения снега может быть одной из причин, объясняющих высокую скорость потери воды атмосферой древнего Марса.

К данным выводам авторы пришли, объединив три климатические модели Красной планеты. Ранее авторы использовали для прогнозирования условий в атмосфере только одну модель за раз, что позволяло, например, предсказать расположение облаков, но не динамические условия внутри них.

Впервые следы снега на Марсе замечены миссией Phoenix в 2008 году. Эксперты отмечают, что явление чаще всего можно наблюдать на полюсах Красной планеты. Ученые предупреждают о возможных рисках для будущих миссий на Марс (пилотируемых и автоматических), для посадки которых снежные бури могут представлять опасность.

Н.О.