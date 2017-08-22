В ДТП в Турции пострадали граждане Азербайджана
2017-08-22 11:12 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Состояние пострадавших во время ДТП в Турецкой провинции Мугла семи граждан Азербайджана оценивается как нормальное, сообщает во вторник телеканал CNN Turk.
Как сообщает телеканал, двое из пострадавших являются детьми.
Телеканал сообщает, что пострадавшие - Лейла Шахверидиева, Зарифа Шахвердиева, Роза Мурадлы, Фидан и Махира Мурадовы а также Малахат и Кямран Нуриевы доставлены в больницу и им оказана первая медицинская помощь.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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