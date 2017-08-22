Дни террористической организации "Исламское государство" сочтены - министр обороны США

2017-08-22 11:15 | www.trend.az | 3

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что дни террористической организации "Исламское государство"*сочтены, однако пока рано говорить о ее разгроме, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Как вы видите, ИГ* оказался зажат между силами противника. Так что дни ИГ* определенно сочтены, однако с ним еще не покончено и не будет покончено в ближайшее время", — цитирует агентство слова главы Пентагона, сказанные в ходе его необъявленного визита в Багдад.

По словам Мэттиса, на данный момент боевики находятся на своем "последнем рубеже". Он также полагает, что высшее военное руководство должно "молча делать свою работу", избегая прогнозов касательно возможного исхода битвы.

"Нет смысла предсказывать то, что по сути своей непредсказуемо", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*.

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года. Операция в городе Талль-Афар началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.