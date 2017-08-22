Испанский пловец один провел минуту молчания на ЧМ в память о жертвах терактов - ВИДЕО

2017-08-22 11:11 | www.oxu.az | 5

Испанский пловец Фернандо Альварес (Fernando Alvarez) в одиночку провел минуту молчания на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Таким образом он почтил память погибших при терактах в Каталонии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Euronews.

Ранее 71-летний Альварес обращался к организаторам соревнований с просьбой объявить минуту молчания перед заплывом ветеранов (возрастная категория от 70 до 74 лет) на 200 метров брассом. Однако Международная федерация плавания (FINA), по его словам, отказалась.

На записи видно, что Альварес не стал прыгать в воду вместе с остальными спортсменами после начала заплыва, состоявшегося 19 августа. Прежде чем нырнуть, он неподвижно стоял на стартовой тумбе в течение 60 секунд.



Н.О.