Обнаруженное на Каспии тело принадлежит одному из пропавших нефтяников

2017-08-22 11:17 | www.oxu.az | 2

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR, в составе представителей министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Как сообщили Oxu.Az в штабе, было установлено, что тело, обнаруженное 18 августа около 18:10 на острове Даш Зире, принадлежит товарному оператору нефтегазодобывающего участка № 1 НГДУ имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Самиру Асадову Атабалы оглы 1979 г.р.

Тело покойного будет передано членам семьи.

Э.А.

