Petro-Logistics: Объем поставок нефти ОПЕК в августе может упасть до 32,8 млн. баррелей в день

2017-08-22 11:20 | www.apa.az | 5

Объем поставок нефти стран-членов ОПЕК в августе может составить около 32,8 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 419 тысяч баррелей в день с показателя июля.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Prime, это следует из отчета Petro-Logistics — консалтинговой компании, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров. «Ожидается, что в августе объем поставок 14 стран-членов в среднем составит 32,8 миллиона баррелей в сутки, что представляет собой снижение на 419 тысяч баррелей в день по сравнению с достигнутым в июле максимумом 2017 года». По данным Petro-Logistics, экспорт нефти ОПЕК в первой половине августа упал на 750 тысяч баррелей в сутки. Данная динамика вызвана показателями на Ближнем Востоке и в Африке. Экспорт в латиноамериканские страны, напротив, вырос.