Президент Киргизии назначил исполняющего обязанности премьер-министра

2017-08-22 11:22 | www.oxu.az | 3

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во вторник подписал указ о назначении первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева исполняющим обязанности главы правительства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила его пресс-служба.

Ранее президент Киргизии подписал указ об отставке премьера Сооронбая Жээнбекова, сложившего полномочия в связи с участием в президентских выборах. В понедельник ЦИК Киргизии выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение. Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера — лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев и лидер парламентской партии «Республика» Омурбек Бабанов. Согласно законодательству Киргизии, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку. Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства.

«Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об исполняющем обязанности премьер-министра Кыргызской Республики»», - сообщила пресс-служба. Согласно указу, исполнение обязанностей премьера возложено на Мухамметкалыя Абулгазиева до сформирования нового состава правительства.

Атамбаев также поручил лицам, занимавшим должности первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, продолжить исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава кабмина.

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии по формированию правительства может быть назначена уже на 25 августа, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Н.О.