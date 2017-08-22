Водитель совершил дрифт на посту полиции – ВИДЕО

2017-08-22 11:26 | www.oxu.az | 5

Арестован один из водителей свадебного кортежа, ехавшего по дороге Баку-Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, причиной стали хулиганские действия водителя и грубое нарушение им правил дорожного движения.

Инцидент произошел 20 августа около 13.30. На записи с камер видеонаблюдения видно, что водитель автомобиля «ВАЗ 2106» дважды совершает дрифт прямо возле Экологического поста Государственной дорожной полиции.

Сотрудники дорожной полиции сразу задержали водителя. Им оказался житель поселка Хокмели Абшеронского района Джошгун Мамедов 1984 г.р.

В его отношении был составлен протокол по статье 511.1 (автохулиганство) Кодекса административных правонарушений, дело отправили в суд. Решением суда водитель был арестован в административном порядке сроком на месяц, а также лишен водительских прав на год.

Э.А.

