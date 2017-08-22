Столкновение поездов в США: есть пострадавшие

2017-08-22 11:34 | www.oxu.az | 3

В американском штате Пенсильвания на станции города Аппер Дерби столкнулись два поезда.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AP, в результате катастрофы пострадало не менее 33 человек. Данных о погибших пока не поступало.

Как отмечает агентство, двигавшийся на высокой скорости поезд протаранил состав, который в этот момент стоял на станции.

По меньшей мере четыре человека находятся в очень тяжёлом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

Н.О.