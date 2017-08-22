В Турции не ожидаются досрочные парламентские выборы – вице-премьер

2017-08-22 11:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сведения, распространяемые в последнее время в СМИ, о том, что в Турции ожидаются досрочные парламентские выборы, не являются достоверными. Об этом написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

По словам Шимшека, в настоящее время все должны сфокусироваться на реформах, которые запланированы в правящей Парии справедливости и развития (ПСР).

Отметим, что накануне ряд турецких СМИ сообщило, что в Турции в конце 2017 года состоятся досрочные парламентские выборы.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут парламентские, муниципальные и президентские выборы.

Напомним что, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных реформах.

Напомним, что партия ПСР была создана 14 августа 2001 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu