В службе находок почты Азербайджана зарегистрировано 467 утерянных документов

2017-08-22 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В системе Pochtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct было зарегистрировано 467 утерянных документов, из которых 159 были доставлены своим владельцам, сказали Trend во вторник в ООО.

Из общего числа найденных документов 287 были отправлены в соответствующие структуры, а 21 единица пока еще находятся в отделениях и филиалах Azerpoct.

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая также и Нахчыванскую Автономную Республику.

Сервис Pochtap был запущен в феврале текущего года. Проект Pochtap ООО Azerpoct согласно подписанному ранее меморандуму реализуется совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО "Бакметрополитен", ОАО "Тамиз Шахар" и ООО BakuBus.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечению данного срока они должны быть направлены в соответствующие структуры.

Посредством сайта Службы - pochtap.az, предоставляется возможность ввода данных утерянного документа и сведений, удостоверяющих личность владельца (тип и номер документа, имя, фамилия, отчество, контактный номер владельца).

Сведения вносятся оператором сервиса в базу данных утерянных документов. В случае если документ будет найден, то владелец будет уведомлен об этом, и ему сообщат в какое почтовое отделение необходимо подойти, чтобы забрать документ. Стоимость услуги составляет 1,8 манатов.

Также посредством сайта pochtap.az в разделе "найти документ" можно проверить информацию о том, найден утерянный документ или нет. Для информирования граждан по интересующим их вопросам касательно сервиса Pochtap почтовым оператором задействован номер службы поддержки - "169".

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev