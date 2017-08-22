Экс-президент: «Женщины более ответственные, чем мужчины»

2017-08-22 12:14 | www.apa.az | 3

В рамках проходящего в Баку Глобального форума молодых лидеров состоялись панельные дискуссии.

Как сообщает АПА, выступая на панельной дискуссии под названием «Форма лидерства мужчин и женщин отличается? Отличается ли форма лидерства в различных культурах? Что мы можем усвоить и чему можем научиться?» бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко отметила, что женский вопрос является одним из самых актуальных в мире.

По его словам, женщины-лидеры наделены мужскими качествами.

«Отношение к женщинам в различных регионах мира различается. В первую очередь это обуславливается культурой. Глобализация с одной стороны открывает возможности для того, чтобы люди лучше понимали друг друга. Но с другой стороны, влечет за собой в гендерной сфере», - сказала она.

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, в свою очередь, рассказал о роли женщин, работавших в его команде в бытность его главой государства.

Он отметил, что возложение на женщин большей ответственности закладывает основы женского лидерства.

«Мужчины приступаю к работе с энтузиазмом, однако затем наблюдается спад. Что же касается женщин, то они всегда ответственны», - сказал экс-президент.

Выступивший далее бывший посол Ливии в ЕС Фарида Аллагхи отметила, что в некоторых обществах мальчикам в школе и семье внушается, что они мужчины и лидеры.

«Все начинается с детства. Аналогичное отношение должно демонстрироваться и по отношению к женщинам. Женщины должны быть уверены в себе, верить в себя. Случаи дискриминации в отношении женщин встречаются даже в Европе, в стенах ООН. При принятии ключевых решений, переговорах по урегулированию конфликтов в ООН приоритет всегда отдается мужчинам», - констатировала экс-посол.