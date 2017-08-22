Поиски пропавших в Каспии нефтяников завершились

2017-08-22 12:17 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в штабе, созданном в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство».

В штабе сообщили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 18 августа в 18:10 на острове Даш-Зиря было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позже было установлено, что им является товарный оператор нефтегазодобывающего участка № 1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Асадов Самир Атабала оглу (4 января 1979 г.р.). Тело покойного было передано членам его семьи.

В информации отмечается, что Асадов Самир Атабала оглу был последним из пропавших нефтяников.

Тела всех пропавших без вести нефтяников были обнаружены в результате проведенных штабом оперативно-розыскных мероприятий и переданы членам их семей. Оперативно-розыскные мероприятия завершены.

Отметим, 15 декабря около 05:00 часов утра сильный ветер снес часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте №3 НГДУ имени Н.Нариманова Производственного Объединения «Азнефть» в Каспийском море.

В результате аварии 1 человек погиб и 9 пропали без вести.