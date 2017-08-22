Андрей Малахов заменил Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»

2017-08-22 11:56 | www.oxu.az | 6

На прошлой неделе стало известно, что Андрей Малахов и его команда покинули шоу «Пусть говорят». У поклонников было множество предположений по поводу того, почему Малахов принял решение уйти из передачи, которую вел 16 лет. Позже стало известно, что Андрей уходит в декретный отпуск. Два дня назад телеведущий подтвердил, что в скором времени его супруга Наталья Шкулева родит первенца, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 7 Дней.

Место Малахова занял молодой ведущий Дмитрий Борисов. Он уже провел первый выпуск шоу, который был посвящен карьере Андрея. Отметим, что поклонники положительно оценили кандидатуру Борисова и остались довольны тем, как он вел передачу.

Теперь Малахов и его команда обосновались на киностудии имени Горького и готовы к съемкам новой передачи для телеканала «Россия 1». Теперь Андрей Малахов станет ведущим программы «Прямой эфир», которую ранее вел Борис Корчевников. Судя по всему, именно эта рокировка и стала основной причиной ухода Малахова с Первого канала.

Напомним, слухи о том, что Корчевников покинет «Прямой эфир», ходили довольно давно. Никто и не мог подумать, что его место займет Андрей Малахов.

A.C.

