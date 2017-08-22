Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак

2017-08-22 12:02 | www.oxu.az | 3

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

Н.О.