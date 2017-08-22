Валдис Затлерс: Глобальный форум молодых лидеров в Баку вносит вклад в восстановление мира и стабильности

2017-08-22 12:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый в Баку Глобальный форум молодых лидеров способствует тому, что люди с различным представлениями и взглядами находят общий язык друг с другом, приходят к общему мнению, сказал участвующий в работе форума экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

Экс-президент Латвии отметил, что проведение подобных мероприятий вносит свой вклад в восстановление мира и стабильности. «Форум имеет большое значение. Собравшиеся здесь обмениваются опытом и мнениями. Они приехали из стран с различным политическим строем. Таким образом, форум способствует тому, что люди с различными представлениями и взглядами находят общий язык друг с другом», - отметил Затлерс.

Экс-президент Латвии также добавил, что обмен мнениями – наилучший путь для решения проблем. «Глобальный форум молодых лидеров - новая платформа для встречи молодежи с опытными и профессиональными людьми», - отметил Затлерс.

В Баку при поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви проводится Глобальный форум молодых лидеров.

Форум продолжит свою работу до 24 августа.

В Форуме участвуют экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, экс-президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного Банка Исмаил Серагельдин, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

На форум также приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний.

Также в мероприятии принимают участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

В панельных собраниях и групповых обсуждениях, проводимых в рамках заседания, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые имеют большой политический опыт.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, внутренние и внешние границы лидерства, а также организованы дебаты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)