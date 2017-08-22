На территории Азербайджана прогнозируется солнечная погода

2017-08-22 12:23 | www.apa.az | 3

Северо-восточный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 32-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 40-45%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман.

Восточный ветер кое-где временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 34-39°, в горах ночью 13-18°, днем 25-30° тепла.