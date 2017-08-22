В Баку могут закрыться творческие центры и шахматные школы

2017-08-22 12:07 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Центра детского и юношеского творчества №23 в Хатаинском районе не могут получить зарплату.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, с января месяца сотрудникам понизили жалованье вдвое:

«В январе нам снизили зарплату вдвое, но обещали, что все будет хорошо. Сейчас говорят, что центр закрывается. Как нам известно, закроются не только творческие центры, но и шахматные школы».

Отметим, что творческие центры находятся в подчинении министерства образования.

Э.А.

