Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны

2017-08-22 12:11 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Йемена Абдулмалик аль-Мехлафи обвинил Тегеран в разжигании гражданской войны в этой стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Радио Свобода, по мнению министра, Иран не может быть решением проблем Йемена, поддерживая шиитских повстанцев движения Хути.

«Иран является причиной этой проблемы, Иран продолжает поддерживать Хути», - заявил Абдулмалик аль-Мехлафи.

Отметим, Иран продолжает отрицать предоставление оружия повстанцам. В свою очередь, посол Саудовской Аравии в ООН Абдаллах аль-Муаллимом также обвинил Тегеран в причастности к йеменскому конфликту. Так, Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданской войне с повстанцами Хути, которая продолжается с сентября 2014 года. Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских стран, которая авиаударами поддерживает правительственные силы.

Н.О.