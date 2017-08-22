Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос на 34%

2017-08-22 12:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил 425,91 миллиона долларов, что на 34,2 процента больше показателя аналогичного периода 2016 года, следует из отчета Статистической службы Грузии.

По этому показателю Азербайджан находится на четвертом месте с удельным весом в 7,5 процента. Первое место в списке внешнеторговых партнеров Грузии занимает Турция (858,72 миллиона долларов, при удельном весе в 15,1 процента), затем следуют Россия (605,71 миллиона долларов, 10,7 процента) и Китай (441,81 миллиона долларов, 8,5 процента).

Азербайджан занимает пятое место среди импортеров продукции из Грузии. В отчетный период поставки товаров из Грузии в Азербайджан выросли на 83,5 процента, до 106,07 миллиона долларов. Доля Азербайджана в грузинском экспорте выросла с 5,2 до 7,3 процента.

Среди поставщиков товаров в Грузию Азербайджан занимает четвертое место — 319,84 миллиона долларов (с долей в 7,6 процента против 6,4 процента годом ранее). За год экспорт азербайджанской продукции в Грузию вырос на 28,5 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)