В Агджабеди столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненые

2017-08-22 12:33 | www.apa.az | 3

В Агджабеди произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 2 получили травмы.

Как сообщает карабахское бюро АПА, ДТП было зарегистрировано в городе Агджабеди.

В результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 21011» 46-летняя Аскерова Матанат Сабир гызы и 28-летний Хагани Алиев скончались на месте происшествия.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в Центральную больницу Агджабединского района.