При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли тело погибшего – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 12:15 | www.oxu.az | 21

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

«При разборе завалов в районе пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружено тело мужчины по адресу: Чувашский переулок, дом 67. Личность устанавливается», - сообщил представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы.

17:45 (21.08.2017)

Шесть кварталов в зоне пожара в Ростове-на-Дону отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.

«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек», - пояснил Кондратьев.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.

16:24

Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил уже более 10 частных домов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, основной очаг пожара находится в переулке Чувашский. Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара свои автомобили, выносят из домов ценные вещи.

Уже прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция.

Как сообщил представитель Южного регионального центра МЧС РФ, в настоящее время идет эвакуация.

Н.О.