Беларусь отправила Азербайджану 15 наименований хлебобулочных изделий

2017-08-22 12:20 | www.oxu.az | 5

Белорусский производитель хлеба и мучных изделий ОАО «Гроднохлебпром» отправил Азербайджану 15 наименований хлебобулочных изделий в качестве образца.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом пишет белорусская пресса.

Отметим, что предприятие каждый месяц поставляет в Россию примерно 3 тонны хлеба. Из-за высокого спроса в ближайшее время планируется увеличить объем поставок.

Отметим, что «Гроднохлебпром» экспортирует хлебобулочные изделия во многие страны, в том числе и США.

Л.А.

