В Баку обнаружено тело утонувшего в бассейне человека

2017-08-22 12:45 | www.apa.az | 19

Сегодня в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории Управления оросительной системой Абшерона в Сураханском районе города Баку 1 человек утонул в бассейне.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, спасатели Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах прибыли на место происшествия и вытащили из воды тело мужчины 24-27 лет. Операция завершилась в 11:50.