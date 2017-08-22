Интересный танец от Узеира Новрузова – ВИДЕО

2017-08-22 12:26 | www.oxu.az | 3

Живущий в США азербайджанец Узеир Новрузов, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, выложил новое видео в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az, на видео он исполняет танец кавказских народов.

Известный в США как азербайджанский Чарли Чаплин артист цирка Узеир Новрузов попал в Книгу рекордов Гиннеса, продержавшись на 6-метровой лестнице 7 минут 50 секунд. Церемония подтверждения обновления рекорда проходила в столице Китая Пекине.

А.С.

