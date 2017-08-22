Завтра ожидается 39 градусов тепла

2017-08-22 12:33 | www.oxu.az | 3

В среду, 23 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Восточный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

Э.А.

