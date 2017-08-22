Президент Грузии поблагодарил Азербайджан и Турцию

2017-08-22 12:56 | www.apa.az | 3

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил благодарность соседним государствам за помощь, оказанную в тушении продолжающихся лесных пожаров на территории страны.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом глава грузинского государства сказал на брифинге: «Я выражаю благодарность Азербайджану и Турции за помощь в предотвращении стихийного бедствия», - сказал он.

Президент отметил, что для тушения пожара были мобилизованы все государственные ресурсы. Он обратился к населению и сообщил, что населенным пунктам уже ничто не угрожает.

Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешал полностью погасить пламя. В связи с пожаром функционирует специальный штаб. К тушению пожара также присоединился вертолет МЧС Азербайджана. Ожидается, что сегодня 2 вертолета Турции присоединятся к тушению пожара.