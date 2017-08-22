У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

2017-08-22 12:40 | www.oxu.az | 3

Очередь из желающих получить американскую визу выстроилась у посольства США на Новинском бульваре в Москве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. В этой связи перед посольством утром появилась длинная очередь тех, кто должен пройти собеседование или уже пришел за готовой визой (подача заявки на визу происходит онлайн). После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания.

Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Кроме того, посольство не будет возвращать оплаченный консульский сбор россиянам, подавшим заявление на визу.

Н.О.