Нефтяная корзина ОПЕК 21 августа подорожала

2017-08-22 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 21 августа составила 49,8 доллара за баррель, что на 0,94 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть растут во вторник, инвесторы надеются на сохранение тренда на сокращение запасов в США, которые снижались в течение последних нескольких недель.

По состоянию на 12:26 вторника, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72 процента - до 52,03 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,39 процента — до 47,94 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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