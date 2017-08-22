Хикмет Четин: Форум в Баку создает условия для участия молодежи в качестве будущих лидеров

2017-08-22 12:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый в Баку Глобальный форум молодых лидеров создает весьма благоприятные условия для обсуждения важных вопросов молодежью, прибывшей со всех точек мира. Об этом во вторник сказал Trend экс-глава МИД Турции Хикмет Четин.

Хикмет Четин отметил, что существует большая необходимость в диалоге, обмене опытом и мнениями для решения существующих в мире глобальных проблем. «В этом контексте Глобальный форум молодых лидеров является значимой платформой. Очень важно открывать путь молодежи, создавать условия для ее активного участия в качестве будущих лидеров», - отметил Четин.

Экс-министр иностранных дел добавил, что Азербайджан стал местом проведения глобальных мероприятий. «В Баку проводятся многочисленные форумы и другие мероприятия, и, безусловно, это очень важный вклад, который Азербайджан вносит для восстановления мира и стабильности на земле», - подчеркнул Четин.

В Баку при поддержке Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви проводится Глобальный форум молодых лидеров.

Форум продолжит свою работу до 24 августа.

В Форуме участвуют экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, экс-президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного Банка Исмаил Серагельдин, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

На форум также приглашены другие авторитетные общественные деятели, а также около 20 высоких гостей из числа глав крупных компаний.

Также в мероприятии принимают участие около 80 молодых лидеров и исследователей, представителей престижных высших учебных заведений, а также ряд молодых бизнесменов.

В панельных собраниях и групповых обсуждениях, проводимых в рамках заседания, молодые лидеры проведут обмен мнениями по различным темам в виде интерактивного диалога с бывшими главами государств, которые имеют большой политический опыт.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, внутренние и внешние границы лидерства, а также организованы дебаты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)