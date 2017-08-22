В Баку задержан автохулиган

2017-08-22 13:09 | www.apa.az | 2

Сотрудниками Государственного управления дорожной полиции (ГУДП) Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) задержан водитель, не подчинившийся законным требованиям правоохранителей «остановиться». Он занимался автохулиганством, тем самым создавая угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 18 августа на улице Р.Бехбудова сотрудники дорожной полиции отдали приказ остановиться автомобилю марки «Daewoo» с государственным номерным знаком 90 PX-543, управляемому гражданином Алишаном Гасымовым.

Но водитель не подчинился приказу и продолжал движение. Дорожная полиция начала преследовать автомобиль. Несмотря на неоднократные призывы во время погони, водитель демонстративно нарушал общественный порядок, правила дорожного движения, тем самым совершил автохулиганство, открыто продемонстрировав неуважение к обществу.

Автомобиль удалось остановить на проспекте Нобеля в Хатаинском районе после создания искусственной пробки с помощью других сотрудников дорожной полиции.

В ходе расследования выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истек 10 августа 2016 года, с того времени он управлял автомобилем без права на вождение.

Решением Хатаинского районного суда А.Гасымов обвиняется в нарушениях, предусмотренных в статьях 327.1, 332.1, 332.2, 511.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики. По статье 34.3 Кодекса об административных правонарушениях он лишен права на управление транспортным средством на год, в его отношении принято решение об административном аресте сроком на месяц.