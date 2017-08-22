АЖД обратились к пассажирам

2017-08-22 13:10 | www.apa.az | 2

Посадка на поезда на железнодорожной станции «Баладжары» временно будет производиться только с одной платформы со стороны так называемой «Площади».

Как сообщила АПА-Экономикс глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова, это связано с тем, что АЖД приступают к проведению ремонтных работ на двухколейном участке Баладжары-Кишлы. «В связи с этим на данном участке объявляется технический перерыв на 35 дней. В период с 22 августа по 26 сентября посадка на пассажирские поезда внутреннего следования, отправляющиеся из Баку, электропоезда Баку-Сумгаит и Баку-Ялама, на станции Баладжары будет производиться с платформы со стороны так называемой «Площади».