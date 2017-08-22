В Италии достопримечательности спрятали за заборами после терактов в Барселоне

2017-08-22 12:53 | www.oxu.az | 2

Туристические объекты в Риме, Милане и многих других итальянских городах теперь будут скрыты за заборами. Такое решение власти приняли после терактов, совершённых в Испании на прошлой неделе.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета The Independent.

К примеру, в Риме ограждение появится у входа на Виа дель Корсо, а также проспект Виа деи Фори Империали. В Милане от проникновения автомобилей под управлением террористов защитили прилегающие к Миланскому собору улицы. В Болонье так защитили пути к базилике Сан-Петронио.

Кроме того, повсюду на таких объектах усилена безопасность. В Генуе и Неаполе были усилены полицейские патрули.

Напомним, 17 августа террорист на фургоне выехал на пешеходную туристическую улицу в Барселоне. Он успел сбить много людей, прежде чем в машине сработали подушки безопасности. Затем такая же атака была совершена в городке Кабрильс. В целом погибло 15 человек, более 100 пострадали. Организатор терактов убит. Ответственность за это взяла на себя группировка ИГ.

Н.О.