В России вынесен приговор азербайджанке, подозреваемой в убийстве 2-летней девочки

2017-08-22 13:00 | www.oxu.az | 3

В Иваново вынесен приговор азербайджанке, подозреваемой в убийстве 2-летней девочки.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, уроженку Азербайджана признали виновной в совершении преступления и приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено в сентябре 2016 года. В ходе следствия было установлено, что женщина убила ребенка из-за неприязненных отношений к матери девочки.

Н.О.