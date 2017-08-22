Посадка на ж/д станции Баладжары временно будет проводиться только с одной платформы (ФОТО)

2017-08-22 13:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посадка на поезда на железнодорожной станции "Баладжары" временно будет производиться только с одной платформы со стороны так называемой "Площади", говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном во вторник.

Согласно сообщению, ЗАО приступает к проведению ремонтных работ на двухколейном участке Баладжары-Кишлы.

"В связи с этим на данном участке объявляется технический перерыв на 35 дней. По этой причине в период с 22 августа по 26 сентября посадка на пассажирские поезда внутреннего следования, отправляющиеся из Баку, электропоезда Баку-Сумгайыт и Баку-Ялама, на станции Баладжары будет производиться с платформы со стороны т.н. "Площади", - сказано в заявлении

(Автор: Максим Цурков)