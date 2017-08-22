Явер Джамалов встретился с министром промышленности и торговли России

2017-08-22 13:20 | www.apa.az | 4

Принимающий участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» в Москве министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов сегодня встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Как сообщили АПА в Министерстве оборонной промышленности, на встрече были обсуждены развитие сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.