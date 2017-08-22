Список цен на школьные принадлежности

2017-08-22 13:10 | www.oxu.az | 4

Родители, посещающие канцелярские магазины в преддверии нового учебного года, недовольны ни ценами, ни качеством товаров.

Как передает Oxu.Az, сайт Azvision.az выяснил, сколько в среднем придется потратить, чтобы снарядить ребенка в школу.

В первую очередь сотрудники сайта поинтересовались ценами на школьные портфели. Цены на них меняются от 12 до 40 манатов в зависимости от размера и качества материала.

20-страничную тетрадь можно приобрести за 20 гяпиков, а 40-страничную – за 35 гяпиков. Ручки стоят от 30 гяпиков до 1,50 маната. Цены на цветные карандаши и фломастеры составляют 2-12 манатов, масляные краски стоят несколько дороже. Альбомы для рисования продаются за 2-3 маната. Обложки для тетрадей стоят 40 гяпиков и выше.

Линейки продаются по цене 1-1,5 маната. Термосы можно приобрести за 8-12-14 манатов.

Л.А.

