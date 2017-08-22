К сведению абитуриентов Азербайджана: Регистрацию необходимо пройти до конца августа

2017-08-22 13:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, поступивших на вакантные, плановые места вузов, а также в колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет), говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном во вторник.

Абитуриенты должны пройти регистрацию с 22 по 31 августа, представив документы в учебное заведение, в которое они поступили (со списком требуемых документов можно ознакомиться в учебном заведении, в которое поступили абитуриенты).

Непрохождение регистрации в указанный период будет расцениваться как отказ абитуриента от замещения по соответствующей специальности, и приказ о его поступлении не будет направлен в образовательное учреждение.

(Текст: Кямаля Сеидова)