Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило 40 человек

2017-08-22 13:23 | www.trend.az | 2

Число пострадавших при столкновении скоростного поезда со стоящим на железнодорожной станции в пригороде американского города Филадельфия пустым составом увеличилось до 42 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 мск) вторника в населенном пункте Аппер Дерби. По данным SEPTA, прибывший на станцию скоростной поезд въехал в пустой состав. Ранее сообщалось, что в поезде находились 33 человека.

"Все 42 человека, находившиеся в движущемся поезде, были ранены. Предположительно, их жизни ничего не угрожает", — заявила представитель местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэдферн. По ее словам, власти начали расследование причин аварии.

По данным мэра Аппер Дерби Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.