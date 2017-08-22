Более 1000 участников зарегистрировались в «Гянджинском Марафоне-2017»

2017-08-22 13:44 | www.apa.az | 6

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 17 сентября будет организован «Гянджинский Марафон-2017». Более 1000 участников уже прошли регистрацию.

Как сообщили АПА в Фонде, под девизами «Напиши историю своей волей», «Будь с нами на Марфоне» среди регионов впервые будет проведен «Гянджинский Марафон-2017». Регистрация участников проводится с 14 августа по 17 сентября.

К Марафону могут присоединиться лица старше 16 лет.

«Гянджинский Марафон-2017» организовывается при поддержке Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Гянджа.

Так как первый региональный марафон организуется при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Гянджа, физические лица и корпоративные участники освобождаются от какой-либо уплаты.