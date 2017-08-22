В Турции 7 генералов и один адмирал подали в отставку

2017-08-22 14:15 | www.apa.az | 3

В Турции 7 генералов и один адмирал накануне назначения подали прошение об отставке.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Milliyet», информацию об этом распространило Министерство обороны Турции. В информации говорится о том, что высокопоставленные военнослужащие добровольно заявили о том, что намерены подать в отставку. В министерстве их заявления были рассмотрены и удовлетворены. Все вышеназванные военные отправлены в отставку.