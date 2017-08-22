Режиссёра Серебренникова задержали

2017-08-22 13:25 | www.oxu.az | 3

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве на 68 млн руб.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников», - говорится в сообщении.

По данным следствия, его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Следственный комитет России назначил экспертизу заграничного паспорта Серебренникова.

Также сообщалось, что главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева заявила, что Серебренников давал ей указания вносить ложные данные в финансовые отчетности. Кроме того, дочь главбуха обвинила Серебренникова в организации слежки за ней.

A.C.

